Coronavirus, Paolo Becchi: "Siamo governati da marionette, ma chi sono i burattinai?"

29 aprile 2020 a

a

a

Paolo Becchi è tornato ad attaccare su Twitter e ha postato l'ennesimo affondo al governo e alla gestione dell'emergenza. Stavolta il professore si è lanciato in un tweet allusivo e misterioso facendo una domanda, sapendo magari già la risposta per chiedere anche un contributo ai suoi tanti follower. Il professore si è addentrato nei meandri della dietrologia della politica, della finanza internazionale, chiedendosi chi è che veramente che comanda e dà ordini a chi ci governa. "C‘è una domanda a cui non riesco a rispondere: siamo governati da marionette, ma chi sono i burattinai?". Questo il pensiero di Paolo Becchi che ha poi ispirato le tante risposte dei suoi follower e le loro tesi sulla domanda dello stesso professore

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpbecchi%2Fstatus%2F1255418730923921416&widget=Tweet

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.