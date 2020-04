Vittorio Feltri sulla cattura dell'orso del Trentino: "Grave ingiustizia, fa meno danni di Conte"

29 aprile 2020 a

“Ci risiamo: hanno di nuovo arrestato l’orso del Trentino solo perché fa l’orso. Lui provoca meno danni di Conte. Grave ingiustizia”. Così Vittorio Feltri si è espresso su Twitter sulla notizia della cattura dell’orso M49. Il quale è stato acciuffato ieri sera dagli uomini della forestale del Trentino sui monti sopra Tione ed è stato trasportato al Casteller, la struttura dove lo stesso animale era stato richiuso nel luglio 2019 e dalla quale era subito scappato. L’orso è in buone condizioni fisiche, dopo essere stato catturato mediante una trappola tubo e trasportato sotto il costante controllo veterinario. Giunto al Casteller, l’animale è stato immerso nell’area con tana e recinto interno per consentire un suo inserimento nell’area faunistica per gradi.

