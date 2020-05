Antonio Socci: "Papa Francesco? Il suo primo maggio: licenziati cinque lavoratori"

01 maggio 2020 a

Come riporta Il Messaggero, Papa Francesco ha festeggiato in modo peculiare questo primo maggio. Come? Presto detto: ha licenziato cinque lavoratori in Vaticano senza neppure attendere la fine del processo. Un provvedimento preso in merito alla vicenda dell'acquisto del chiacchieratissimo palazzo di Londra, affare controverso che ha creato non pochi grattacapi in Vaticano, Papa compreso. E la notizia del fatto che cinque persone siano state silurate da Bergoglio prorio in questo primo maggio è stata rilanciata e commentata su Twitter da Antonio Socci, così: "Il primo maggio di Bergoglio. Il Papa oggi licenzia cinque lavoratori senza aspettare la fine del processo". E chi ha orecchie per intendere, intenda.

