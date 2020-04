Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Basta con un governo che umilia l'Italia nel mondo"

24 aprile 2020 a

L'accordo raggiunto al Consiglio europeo, propagandato da Giuseppe Conte come una grande vittoria per l'Italia (Mes più Recovery Fund), non è piaciuto a molti. Alle opposizioni, certo, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Ad Osho, che alla vicenda ha dedicato una corrosiva vignetta, dal titolo: "Se ce devono fa l'elemosina, meglio niente". E non è piaciuto neppure ad Antonio Socci, che ha bocciato in toto quanto accaduto poche ore fa, su Twitter, rilanciando proprio la vignetta di Osho. Nel fotomontaggio si vedono Ursula von der Leyen e Angela Merkel, fianco a fianco, intente a frugare nella rispettiva borsa. La prima chiede: "Che c'hai quarche spiccio da dà all'Italia tu?". E la cancelliera risponde: "Controllo, ma me sa che l'ho dati tutti prima ar parcheggiatore". Una vignetta che Socci commenta così, in modo durissimo: "Basta con un governo Conte che umilia l'Italia nel mondo". Niente da aggiungere.

