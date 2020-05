Antonio Socci e il "fanatismo politico" di Papa Francesco: "Oltre l'interferenza", sembra il governo Conte-Bergoglio-Casalino

02 maggio 2020 a

Nell’ultima omelia Papa Francesco ha pregato per i governanti di tutto il mondo, che hanno la responsabilità di prendersi cura dei popoli. In particolare, Bergoglio ha affermato che nei momenti di crisi bisogna essere molto fermi e perseveranti nella convinzione di fede, non è il momento di fare cambiamenti. “Nella mia terra c’è un detto che dice: ‘Quando vai a cavallo e devi attraversare un fiume, per favore, non cambiare cavallo in mezzo al fiume’”: così il Papa sembra aver fatto un riferimento alla situazione politica dell’Italia, che vede il premier Giuseppe Conte ad un bivio nella gestione dell’emergenza coronavirus. “Il fanatismo politico di Bergoglio applicherebbe a Conte ciò che il Vangelo dice di Gesù? Non posso crederlo. Saremmo oltre l’interferenza - ha commentato Antonio Socci - ci troveremmo di fronte al governo Conte-Bergoglio-Casalino. Assurdo”.

