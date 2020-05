Vittorio Feltri punge Myrta Merlino sul Mes: "Condizionalità? Parola che non esiste"

11 maggio 2020 a

Vittorio Feltri punge ancora Myrta Merlino. Questa volta il direttore di Libero bacchetta la conduttrice de L'Aria Che Tira su un termine assai in voga, ma che in realtà non significa nulla. "Cara Myrta - cinguetta su Twitter - ti segnalo che il termine 'condizionalitá' non esiste nella lingua italiana. Smettetela di usarlo". Ancora una volta si parla di Mes, quel meccanismo approvato dall'Ue per prestare denaro ai paesi bisognosi di aiuti sanitari a causa del Covid.

Proprio in questo contesto nasce la parola "condizionalità" che, come spiega il direttore, non esiste nella lingua italiana e che forse per gli europeisti sta ad indicare i più comuni "vincoli". In ogni caso, scriveva Feltri in un suo editoriale "ciò dimostra l'analfabetismo arrogante dei fessi che ci governano. Semmai si dice 'condizione' o 'condizioni'. Sorvoliamo. È noto che la corporazione dei giornalisti è politicamente corretta ma se ne frega delle scorrettezze lessicali". E la Merlino non è da meno.

