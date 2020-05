Silvia Romano, Annalisa Chirico: "I terroristi islamici? Prima li paghiamo e poi li intervistiamo"

12 maggio 2020 a

Un attacco al governo e anche a Repubblica, quello postato su Twitter da Annalisa Chirico. Già, perché oggi - martedì 12 maggio - il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ha pubblicato un'intervista al portavoce di Al-Shabaab, il gruppo terroristico che aveva in mano Silvia Romano, la cooperante tornata in Italia domenica, un colloquio in cui spiega per filo e per segno come verranno usati i denari del riscatto dall'organizzazione. E la Chirico punta il dito: "L’Italia è un grande paese perché paga i terroristi islamici e poi li intervista per farsi raccontare come spenderanno i soldi - premette -. Niente spaghetti, neanche cioccolatini, solo armi per nuovi attentati e nuovi morti innocenti", conclude con amaro sarcasmo.

