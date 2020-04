Non è l'Arena, Annalisa Chirico sulla Fase 2 di Conte: "Per il premier è come la 1, stesse ricette, ma gli italiani hanno il diritto di tornare liberi"

26 aprile 2020 a

A Non è l'Arena Annalisa Chirico ci va giù pesante sul discorso tenuto da Giuseppe Conte in occasione della Fase 2 per far fronte al coronavirus. La firma del Foglio senza peli sulla lingua dice quello che pensano tutti gli italiani: "Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? Stesse ricette per tutta l’Italia a fronte di abissali differenze regionali. Gli italiani hanno il diritto di tornare liberi". Il premier nella sua conferenza stampa non ha cambiato una virgola rispetto al lockdown che l'Italia intera sta vivendo. Dal 4 maggio infatti i ristoranti e i locali saranno riaperti con la sola possibilità di lavorare d'asporto e domicilio. Guai ancora una volta agli assembramenti, le visite saranno concesse solo ai familiari più stretti. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole.

