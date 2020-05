Vittorio Feltri e l'arcano del debito: "Gli italiani sono ricchi, significa che a far schifo è la pubblica amministrazione"

15 maggio 2020 a

Svelato l'arcano del debito pubblico dell'Italia. Vittorio Feltri, su Twitter, riassume in poche righe quello che molti (a partire dai politici al governo in questi ultimi 30 anni almeno) fanno finta di non vedere.

"Quello italiano è il popolo più ricco del mondo - ricorda il direttore di Libero -, ma ha lo Stato più indebitato del mondo". Quindi, per una volta, conviene evitare di prendersela con i soliti "evasori fiscali". PerchP la risposta alla domanda "com'è possibile?", secondo Feltri, è una sola: "Significa che a fare schifo è la pubblica amministrazione". Da leggere come non solo la poltiica che ordina, ma pure la macchina della burocrazia che esegue.

