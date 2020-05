Paolo Becchi, scomoda verità: "La mascherina, il guinzaglio messo da Conte"

Paolo Becchi 24 maggio 2020 a

a

a

Quando scoppiò l'epidemia da Hiv immediatamente risultò chiaro che un modo per contenere la sua diffusione c'era ed era molto semplice: usare il preservativo. Avere rapporti sessuali con estranei non protetti poteva diffondere la malattia ed il modo per evitarlo era in fondo molto semplice. Usare una precauzione. Anche allora ricordate c'era chi sosteneva che bastava baciarsi per infettarsi, ma un medico baciando in bocca una bella ragazza sconosciuta, che si era prestata al gioco, dimostrò che erano solo favole. Certo, la malattia era seria e per guarire i malati ci sarebbe dovuto essere un vaccino, ma sono passati un sacco di anni e del vaccino non c'è ancora traccia. Mentre, per fortuna, alcune cure sono state nel frattempo sperimentate con successo ed oggi si muore sempre meno a causa di questa infezione virale. Oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo virus che ha prodotto una emergenza epidemiologica in molte parti del pianeta, la quale si è presentata nella forma di una influenza virale e anche in questo caso si è individuato uno strumento di protezione: la mascherina. C'è perfino chi sostiene che l'uso regolare di essa dovrà essere prolungato sino alla scoperta di un vaccino, non prendendo in considerazione che ci vorrà del tempo, molto tempo e non è neppure detto che alla fine si trovi il vaccino. Ecco perché la cosa più importante da fare sarebbe quella di studiare le cure, come del resto alcuni medici, peraltro ostacolati, stanno cercando di fare.

METODO FOLLE

Ma è proprio vero che è assolutamente necessario, sino alla scoperta di un vaccino, l'uso della mascherina? Beninteso, non intendo contestare la sua utilità nel momento in cui si sta diffondendo una influenza virale, soprattutto il personale sanitario dovrebbe essere in questo caso obbligato a farne uso proprio per evitare la diffusione del contagio, e lo stesso vale per gli infetti. Se fosse stata tempestivamente adottata una tale misura i danni sarebbero stati sicuramente minori. La cosa paradossale è che quando la mascherina era indispensabile, nessuno la utilizzava o addirittura se ne sconsiglia un uso generalizzato, ora invece che essa non è più indispensabile o addirittura è nociva per la salute la si vorrebbe rendere obbligatoria per tutti. C'è chi ritiene persino che la mascherina diventerà la nuova moda dell'estate, che dovremmo tenerla in spiaggia, per strada, quando si passeggia, insomma pare proprio che della mascherina non ci libereremo tanto facilmente. Sarà la protagonista della fase due. È certo un problema farsi un aperitivo con una mascherina. Pare che ne stiano progettando alcune speciali con buco attraverso il quale con l'uso di una cannuccia si potrà bere un Martini. Più difficile è mangiare con la mascherina, ma l'immaginazione italiana è infinita. Oserei dire impossibile baciare con la mascherina, ma baciare è comunque vietato anche tra i coniugi perché è difficile tenere un metro di distanza in questo caso. C'è del metodo in questa follia? Ha un senso obbligarci a coprire il nostro volto all'aperto, anche quando il virus con il caldo non riesce a sopravvivere? Anche il "Corriere della Serva" non riesce più infatti a nascondere l'evidenza, vale a dire che la curva epidemiologica - purtroppo per il governo - è in discesa. Ragioni sanitarie, dunque, io non ne vedo. L'intenzione è allora quella di lanciare un nuovo capo di abbigliamento? Un tempo la cravatta per gli uomini e il foulard per le donne e ora la mascherina per tutti? Insomma, la mascherina realizza finalmente la parità dei sessi? Se si trattasse di questo non ci sarebbe niente di male, il male sta nel fatto che ci vogliono imporre questo nuovo capo di abbigliamento unisex a tutti e tutte le volte che usciamo di casa. Dal «restare a casa» all'«uscir di casa» sì, ma solo alle condizioni prescritte. Epidemia dell'idiozia? No, c'è del metodo, il metodo del fanatismo. Che differenza c'è infatti tra l'obbligo della mascherina e l'obbligo per le donne musulmane di portare il Burqa o il Niqab? Una imposizione pura e semplice, in questo ultimo caso almeno - se vogliamo - giustificata da tradizioni, usi, e costumi. La mascherina è molto peggio del Burqa, perché noi le mascherine le mettiamo solo a Carnevale quando ogni scherzo vale. Mentre ora il Comitato Tecnico Scientifico del Governo Terapeutico, non scherza affatto. Chi alle regionali di settembre o al referendum vorrà votare dovrà indossare obbligatoriamente mascherina e persino i guanti. L'esercizio di un diritto politico fondamentale come quello del voto è meno importante dell'uso della mascherina.

ADDOMESTICARE GLI ITALIANI

Perché siamo arrivati a tanto? L'unica risposta che mi è venuta in mente è la seguente. Dal momento che l'esperimento sociale del virus in un Paese democratico è perfettamente riuscito solo in Italia, dove un popolo intero è stato ridotto per mesi allo stato di "schiavitù volontaria", forse si può continuare nell'opera di addomesticamento, con questa ultima umiliazione. I cani possono uscire di casa, ma solo con la museruola. E chi non lo farà sarà facilmente individuabile e punibile. Perché è facile distinguere gli uomini con mascherina dagli uomini senza mascherina. Gli uomini senza mascherina saranno il vero pericolo di questa estate. Perché vuol dire che quegli uomini non ha accettato niente di quello che sinora questo governo ha fatto, non si sono internamente piegati alle limitazioni della loro libertà, non hanno accettato il modo barbaro in cui sono stati bruciati i morti, onde evitare che si potesse scoprire l'"arma del delitto". Questi uomini non hanno dimenticato il terrore, non quello dell'Isis, ma quello di un governo che ha gettato un popolo intero nel panico collettivo per poterlo dominare. Non l'hanno dimenticato, e per dimostrarlo vanno fieri di uscire senza il bavaglio. Questi sono gli uomini liberi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.