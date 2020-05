Vittorio Feltri su Carlo Verdelli al Corriere della Sera: "Giustizia è fatta"

27 maggio 2020 a

Carlo Verdelli passa direttamente da Repubblica al Corriere della Sera. L'indiscrezione rimbalzata su Dagospia prevede l'arrivo in via Solferino, in qualità di editorialista, del direttore appena cassato da John Elkann. La famiglia Agnelli, che controlla il gruppo Gedi, ha infatti piazzato Maurizio Molinari alla guida del quotidiano di Scalfari, dando il via a un netto cambiamento della testata. Un cambiamento che ha acceso gli animi di giornalisti e non, molti dei quali (basta ricordare Gad Lerner) se la sono date a gambe.

E così l'annuncio di Verdelli al Corriere non può che far tornare tutte le cose al loro posto, o quasi. "L’ex direttore della Repubblica, Verdelli - cinguetta Vittorio Feltri -, è stato assunto dal Corriere in qualità di editorialista. Giustizia è fatta". Il direttore di Libero pone così fine alle tante polemiche che si sono susseguite nelle ultime settimane.

