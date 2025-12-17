Libero logo
Vittorio Feltri, clamoroso: "Per la prima volta in vita mia sono d'accordo con Landini"

mercoledì 17 dicembre 2025
2' di lettura

Trovare Vittorio Feltri in accordo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, è qualcosa che, beh… fa notizia. Il fondatore di Libero, ospite a “È Sempre Cartabianca” (programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4) si è espresso in sintonia con Landini sulla vicenda dei dipendenti dei supermercati PAM Panorama, licenziati dopo il famoso “test del carrello”. Afferma Feltri: “Un episodio, anzi vari episodi disgustosi e per la prima volta nella vita sono d'accordo con Landini. Ci voleva il pezzo del carrello per essere d'accordo con Landini”. Chiede la Berlinguer: “Secondo te è un pretesto per licenziare?”. Feltri conferma: “Non c'è dubbio che, in fondo, c'è comunque uno stato d'animo, di ostilità nei confronti del lavoratore”.

Cambiando nettamente fronte e passando ad argomenti decisamente più futili, invece, riemerge il Feltri brontolone, in veste “Grinch” per le feste: “Arrivo a detestare il Natale e tutti gli oggetti che si trascina presso, anche in casa la situazione cambia e a me i mutamenti mi fastidiscono”. La Berlinguer lo incalza: “Cioè ti dà fastidio che fanno l'albero?”. Feltri è caustico: “Ah no, per fortuna non lo fanno più!”. Sempre la conduttrice è curiosa: “Ah non lo fanno più, neanche il presepe?”. Feltri non può che confermare: “No, le cose, gli oggetti, le fiori, le puttanate, i pacchetti, i panettoni etc.”.

Replica la Berlinguer: “Non ti interessano?”. E Feltri: “No, non mi piacciono”. A quel punto la conduttrice ha una legittima curiosità, vuole sapere il programma del giornalista per i giorni rossi del calendario: “Ma scusa, quindi il 24 e il 25 che fai, non partecipi ai cenoni?”. Feltri, allora, spiega: “No, no, invito i miei figli a cena il 24, ci saranno 17 persone a casa mia, è già questo è terrorizzante. Però poi li vedo anche volentieri, insomma, in fondo ho cinque figli, non è che posso far finta di non averli”.

Michele Zaccardi