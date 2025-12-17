Vittorio Feltri, clamoroso: "Per la prima volta in vita mia sono d'accordo con Landini"

Trovare Vittorio Feltri in accordo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, è qualcosa che, beh… fa notizia. Il fondatore di Libero, ospite a “È Sempre Cartabianca” (programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4) si è espresso in sintonia con Landini sulla vicenda dei dipendenti dei supermercati PAM Panorama, licenziati dopo il famoso “test del carrello”. Afferma Feltri: “Un episodio, anzi vari episodi disgustosi e per la prima volta nella vita sono d'accordo con Landini. Ci voleva il pezzo del carrello per essere d'accordo con Landini”. Chiede la Berlinguer: “Secondo te è un pretesto per licenziare?”. Feltri conferma: “Non c'è dubbio che, in fondo, c'è comunque uno stato d'animo, di ostilità nei confronti del lavoratore”.

Cambiando nettamente fronte e passando ad argomenti decisamente più futili, invece, riemerge il Feltri brontolone, in veste “Grinch” per le feste: “Arrivo a detestare il Natale e tutti gli oggetti che si trascina presso, anche in casa la situazione cambia e a me i mutamenti mi fastidiscono”. La Berlinguer lo incalza: “Cioè ti dà fastidio che fanno l'albero?”. Feltri è caustico: “Ah no, per fortuna non lo fanno più!”. Sempre la conduttrice è curiosa: “Ah non lo fanno più, neanche il presepe?”. Feltri non può che confermare: “No, le cose, gli oggetti, le fiori, le puttanate, i pacchetti, i panettoni etc.”.

Replica la Berlinguer: “Non ti interessano?”. E Feltri: “No, non mi piacciono”. A quel punto la conduttrice ha una legittima curiosità, vuole sapere il programma del giornalista per i giorni rossi del calendario: “Ma scusa, quindi il 24 e il 25 che fai, non partecipi ai cenoni?”. Feltri, allora, spiega: “No, no, invito i miei figli a cena il 24, ci saranno 17 persone a casa mia, è già questo è terrorizzante. Però poi li vedo anche volentieri, insomma, in fondo ho cinque figli, non è che posso far finta di non averli”.