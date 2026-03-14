Stefano De Martino, rumors clamorosi: Belen ed Emma...

Neanche il tempo di renderci conto della fine di Sanremo 2026 che già dobbiamo fare i conti con la prossima edizione, che vedrà un'importantissima novità: la conduzione di Stefano De Martino. Carlo Conti ha infatti passato il testimone in diretta al conduttore di Affari Tuoi, che lo ha raccolto non celando un pizzico di emozione. Ma ora in molti si stanno chiedendo quali migliorie potrà portare Stefano De Martino al Festival di Sanremo. A cominciare dai nomi dei suoi co-conduttori. Stando a quanto riporta Grazia Sambruna su MowMag sembra che l'intenzione sia quella di assoldare Belen Rodriguez ed Emma Marrone in vesti di co-conduttrici. La showgirl argentina ci starebbe ancora pensando. La seconda, invece, sarebbe piuttosto entusiasta.

Curiosità: sono entrambe ex di Stefano De Martino. Con Belen il conduttore è stato sposato e ha avuto da lei anche un figlio: Santhiago. Con la seconda, invece, i rapporti sarebbero ancora incerti. Ma, a quanto si apprende, Emma Marrone avrebbe seppellito l'ascia da guerra. Intanto Affari Tuoi è un successo, anche se la sfida con La Ruota della Fortuna non è mai facile per Stefano De Martino, che poi si diverte un mondo con Stasera tutto è possibile dove può giocare con i suoi amici e colleghi come Biagio Izzo (co-conduttore di Sanremo a una sola condizione), Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina.