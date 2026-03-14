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Verissimo, Helena Prestes in lacrime per la morte del papà: "Non ci sono riuscita"

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sabato 14 marzo 2026
Verissimo, Helena Prestes in lacrime per la morte del papà: "Non ci sono riuscita"

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"L’ultima chiacchierata prima che entrasse in ospedale è stata questa: lui mi chiedeva di venire in Italia e io gli dicevo che non potevo, che dovevo gestire altre responsabilità. Avevo appena comprato casa, pensavo di avere tempo. Mi ero ripromessa di portarlo qua, ma non ci sono riuscita": Helena Prestes in lacrime nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando della morte del papà e del suo ultimo desiderio di venire in Italia. 

L'ex concorrente del Grande Fratello, inoltre, ha raccontato di non essere riuscita ad andare in Brasile per il funerale: "Non facevo in tempo, mi sono sentita con le mani legate e ho partecipato tramite telefono. Ero già andata a trovarlo quando era ancora in vita, ormai il resto era già successo". Parlando del papà, ha aggiunto: "In passato era stato un uomo violento, ma lo avevo perdonato. Anche nel letto d’ospedale mi diceva che un giorno ci saremmo divertiti insieme, io cercavo di riportarlo al presente. Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto". Assente, invece, la mamma: "Io saprei come cercarla, ci ho provato ma non risponde. Non sappiamo nulla, non sappiamo cosa pensi. Questa cosa mi rende incredula e mi fa soffrire immensamente".

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