DiMartedì, Pietro Senaldi: "Coronavirus, perché è sbagliato dire nuovi contagi"

03 giugno 2020 a

a

a

"Nuovi contagi"? Espressione sbagliata, secondo Pietro Senaldi. Il direttore di Libero dice la sua a DiMartedì, ospite in collegamento della trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris, in cui si commentavano i bollettini relativi al coronavirus. E Senaldi spiega: "Sbagliamo a dire nuovi contagi, forse aumentando i tamponi stiamo scoprendo quegli infetti che ci erano sfuggiti settimane fa", conclude. Insomma, il direttore si iscrive al partito di chi chiede di non spargere né terrore né paura.

"Dopo mesi ad ascoltare Casalino e Orlando....". Senaldi, ecco chi c'è dietro la svolta di Conte: troppo tardi?

Pietro Senaldi a L'aria che tira: "Concordia nazionale? Non c'è neppure tra i medici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.