Fuori dal Coro, Vittorio Feltri sull'immigrazione: "Non solo una minaccia, ma anche un incredibile problema"

10 giugno 2020 a

a

a



Torna di stringente attualità il tema immigrazione, con il dossier degli 007 consegnato al Viminale che anticipa un'ondata di 20mila sbarchi. E se ne parla a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4, dove ospite in collegamento c'è il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Il quale commenta: "Gli immigrati non possono essere addossati solo all'Italia, devono essere sparpagliati in tutta Europa. L'immigrazione è un fenomeno che esiste da quando esiste il mondo, le persone cercano una vita migliore e più tranquilla - sottolinea il direttore - . Però se l'immigrazione non la governi diventa una minaccia. E per noi è diventata non solo una minaccia ma un problema incredibile. Possiamo anche ricevere dei clandestini, ma per mancanza di risorse ed organizzazione abbandonarli nelle strade delle città, dove non sanno come trascorrere le giornate, porta la gente ad arrabbiarsi", conclude Vittorio Feltri.

"Dove tornerebbero senza la Lombardia". Feltri ad alzo zero sul Sud, ora basta: Fontana, pestaggio senza precedenti





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.