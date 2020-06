Paolo Becchi, bollettino alla mano: "Oggi 24 morti ma noi abbiamo già deciso sull'università a ottobre. Vi sembra normale?"

21 giugno 2020 a

L’Italia è stato il primo paese europeo a chiudere le scuole e le università, ma ad oggi ancora non ha uno straccio di idea su come e quando riaprire. Succede ai tempi del governo Conte e soprattutto di Lucia Azzolina ministro dell’Istruzione: caos e incertezza la stanno facendo da padroni in questa fase di ripartenza. A riguardo è arrivato l’affondo di Paolo Becchi, che su Twitter ha posto una domanda retorica: “Secondo il bollettino ci sono oggi 24 morti a causa del coronavirus in tutta l’Italia, ma noi abbiamo già deciso di tenere chiuse le università a ottobre perché siamo già sicuri delle migliaia di morti che ci saranno con la seconda ondata. Ma vi sembra un paese normale?”.

