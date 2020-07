Antonio Socci, le cifre e l'accusa: "Ecco il costo mensile a carico dello Stato per un immigrato e per un invalido"

02 luglio 2020 a

Nelle ultime ore è circolato molto un calcolo, rilanciato su Twitter, che mostra il costo mensile a carico dello Stato per un immigrato e per un invalido, rispettivamente di 1.270 e 280 euro. Cifre che mettono in luce una netta sproporzione. Cifre rilanciate su Twitter da Antonio Socci, che le commenta con accenti polemici: "Sì, la prima cifra è il costo mensile per lo Stato italiano di un immigrato. La seconda è la pensione di invalidità per i cittadini italiani, anche di chi ha il 100 per cento di invalidità, cioè anche di chi è bloccato su un letto e non può fare nulla da solo!", conclude Antonio Socci. E non c'è niente da aggiungere.

