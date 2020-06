Antonio Socci, risoluzione sul razzismo: "Lega e Fdi, posizione sacrosanta. Testo strumentalizzato contro Trump"

20 giugno 2020 a

In difesa di Lega e Fratelli d'Italia si schiera Antonio Socci. I partiti, infatti, sono sotto attacco di sinistra ed opposizioni per non aver votato la risoluzione sul razzismo al Parlamento europeo. E Socci, rilanciando un estratto della risoluzione, spiega su Twitter: "La posizione di Lega e Fdi mi pare sacrosanta. Strumentalizzare la (giusta) condanna del razzismo per attaccare il presidente Donald Trump è inaccettabile. PS Pd e co al Parlamento europeo hanno mai approvato una mozione contro la repressione in Cina e a Hong Kong? (chiedo per un amico americano)", conclude con tagliente ironia Antonio Socci. Già, a sinistra sempre e soltanto due pesi e due misure.

