Recovery Fund, Antonio Socci a Silvio Berlusconi: "Qualcuno gli ricordi che chi remava contro l'accordo non erano i sovranisti"

21 luglio 2020 a

a

a

Al Tg5, Silvio Berlusconi ha commentato l'accordo sul Recovery Fund raggiunto a Bruxelles da Giuseppe Conte. Ha parlato di una "buona notizia", pur mettendo in guardia: attenzione, i soldi arriveranno soltanto nel secondo trimestre del 2021. Insomma, chissà cosa accadrà prima di quel giorno. E ancora, il leader di Forza Italia ha aggiunto: "Certamente questo difficile compromesso deve far riflettere sul futuro, sui pericoli per l'Europa sul condizionamento che i partiti sovranisti esercitano sulla politica di diversi Paesi Ue". Insomma, dito puntato contro i cosiddetti paesi frugali. Che, però, sono guidati da governi tutt'altro che sovranisti. Circostanza che viene fatta notare a Berlusconi, su Twitter, da Antonio Socci, il quale cinguetta: "Però qualcuno spieghi a Berlusconi che i governi che hanno remato contro questo accordo sono tutti socialisti, popolari e liberali...".

Antonio Socci: così terrorismo sanitario e finanza stanno cancellando la borghesia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.