Coronavirus, Paolo Becchi: "Mascherina fino al tavolo". Tutti i dubbi sul vaccino

Tutti i dubbi di Paolo Becchi in un tweet allusivo ma il cui significato è chiaro. Come è noto, il filosofo da tempo sostiene che, in questa fase, l'allarmismo sul coronavirus sia eccessivo. Anzi, per quel che concerne la proroga dello stato d'emergenza l'allarmismo diventerebbe strumento politico. E per dare una forma sfumata a tutti i suoi dubbi, Becchi scrive: "Mascherina fino al tavolo". Dunque riporta un virgolettato che recita: "Fino all'arrivo del vaccino, dobbiamo resistere fino a quel giorno ... vogliamo andare al ristorante? Andiamo senza timori ma con la mascherina fino al tavolo. Poi si può togliere. La mascherina è fondamentale, garantisce un abbattimento dei rischi". Parole che mettono in evidenza il controsenso: mascherina fina al tavolo, poi via. Perché? Forse, sospetta Becchi, per spingere sul vaccino? Chissà...

