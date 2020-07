Stasera Italia, Antonio Socci contro Cazzola: "Ha detto che col vaccino anti-influenzale si limita l'epidemia di Covid"

25 luglio 2020 a

Qualcosa non torna a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Qualcosa non torna nella puntata del 24 luglio, almeno secondo Antonio Socci, che punta il dito su Twitter, laddove cinguetta: "A Stasera Italia tre ospiti tutti e tre pro Mes. Scontato", premette. "Poi Giuliano Cazzola s'improvvisa medico e auspica una vaccinazione anti-influenzale di massa perché così non si confonde col Covid-19. Ma ha detto pure che col vaccino anti-influenzale si limita l'eventuale epidemia di Covid? Ho capito bene?", concludo Socci con evidente e amara ironia. Sì, ha capito bene: Cazzola propone il vaccino contro una normale influenza come "aiuto" contro il coronavirus. Perché?

