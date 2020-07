Gianfranco Vissani, ira dello chef a Stasera Italia contro il governo: "Voi non capite come siamo messi"

19 luglio 2020 a

Gianfranco Vissani torna a scagliarsi contro il governo per la situazione in cui si trovano gli italiani. Ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro, lo chef non si smentisce e ancora una volta non le manda a dire. "Noi siamo un piccolo paese, non siamo Roma, Milano, Londram siamo ristoratori che lavorano magari con la moglie in cucina, siamo una piccola realtà - esordisce per poi proseguire -. Noi siamo l'unico Paese che vive in queste condizioni e voi non vi rendete conto". Vissani si appella affinché si faccia qualcosa: "Voi non vi rendete conto di come siamo messi, dai bar agli ambulanti fino alle pasticcerie". Inutile dire che anche lo chef umbro è preoccupato per la data dell'arrivo degli aiuti europei. Sempre poi che arrivino.

"Stupidaggini, non capite niente!". La furia-Vissani travolge Migliore e il governo: la Gentili costretta a intervenire | Video

