Alessandro Sallusti, frecciatina sul Mes a Meloni e Salvini: "È possibile che non si faccia in nome di un'ideologia?"

Alessandro Sallusti, ospite a Stasera Italia su Rete Quattro, prosegue la sua battaglia per il Mes. Il direttore del Giornale, in collegamento con Veronica Gentili, ribadisce l'importanza di accettare il 37 miliardi prestati dall'Europa. Ma il dubbio è un altro: perché alcune forze politiche si impuntano sul "no"? "È possibile che tutto questo non si faccia in nome di un'ideologia?" si chiede. Il riferimento non è puramente casuale. I contrari al Meccanismo europeo di stabilità, oltre al Movimento 5 Stelle, ci sono anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Proprio a loro qualche giorno prima il direttore aveva dedicato un editoriale dal sapore di rimprovero. "Quello che mi sorprende - scriveva - è vedere nelle file degli scettici a chiudere l'operazione anche Matteo Salvini e, in parte, Giorgia Meloni, due giovani leader pragmatici e 'sempre dalla parte dei cittadini' come si usa dire tra sovranisti". E poi l'affondo: "Certe baracconate lasciamole al M5s".

