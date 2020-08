Antonio Socci su Giuseppe Conte: "La sua stella è caduta, perché il suo governo non può durare"

11 agosto 2020 a

Ci sarebbero tutti gli ingredienti della solita estate italiana: gli amorazzi da rotocalco, il tragico giallo dell'estate, il caldo e ora le stelle cadenti di S. Lorenzo. Solo che l'estate 2020 è diversa, è vuota di turisti stranieri e piena di problemi e di ansie. Le stelle cadenti non sono solo quelle di san Lorenzo. Nel mondo, come in Italia, è una vera pioggia di stelle, preannuncio di un autunno catastrofico. Sembrano cadenti perfino le stelle della bandiera americana nella campagna presidenziale più drammatica della storia recente, fra i danni umani ed economici del Covid e la piazza sobillata da chi vuole alimentare l'incendio; con il presidente Trump che si scambia con gli avversari addirittura l'accusa di voler mettere in discussione il sistema democratico.

Stella cadente è pure quella della bandiera della Cina comunista, isolata dal Covid, dallo scontro commerciale e politico con gli Stati Uniti e per la sua "occupazione" illiberale di Hong Kong. Ma isolata anche dalla cintura di sicurezza marittima che India, Australia e Giappone le stanno stringendo attorno con l'aiuto degli Usa. Stelle cadenti poi sono quelle della bandiera Ue che ha perso una stella di primissima grandezza (economica e politica) come il Regno Unito e che ha rattoppato provvisoriamente il crollo economico dovuto al Covid, ma non usando la Bce, bensì con il bilancio dell'Unione per tenere sotto tiro l'Italia e impedirle di andarsene. Cosicché ora è stata innescata la bomba a orologeria dei debiti pubblici e, non avendo tolto di mezzo il "Fiscal compact", a breve si riproporranno tragici scenari greci: anzitutto per l'Italia. La stella per noi più importante, quella che viene rappresentata nel simbolo ufficiale della Repubblica italiana, è anche la più cadente. Già ultima nella graduatoria delle economie europee in questi vent' anni di euro, che ci ha stremato, l'Italia ha pagato e paga anche la crisi del Covid più pesantemente degli altri, sia in vite umane, sia in costi economici.

Sebbene Giuseppe Conte si sia molto affidato allo "stellone" portafortuna (e, in effetti, come premier appare più fortunato che capace) il suo governo e la sua leadership sono in caduta libera su tutti i fronti. Il presidente del Consiglio è alle prese con la grana dei verbali del Cts, che rimettono in discussione la sua controversa gestione dell'emergenza; è alle prese con la pessima gestione dei migranti che s' intreccia con i rischi del Covid; è alle prese con i mal di pancia del Pd (che vanno dal desiderato rimpasto ministeriale, con ridimensionamento del premier, al problema del referendum sul taglio dei parlamentari); è alle prese con il problema del Mes e con le divisioni dei Cinquestelle, che sono le stelle più cadenti di tutte, unite solo dalla ferrea volontà di tenersi stretto il mandato parlamentare.

Infine Conte ha sulla testa la spada di Damocle delle elezioni regionali che, con un ennesimo successo del centrodestra, potrebbero decretare la fine del suo esecutivo. In effetti, in tutta questa nebbiosa incertezza, la sola cosa salutare, capace di purificare l'aria dai miasmi e ridare una guida vigorosa al Paese, sarebbe il voto. Ma faranno di tutto per evitarlo perché professano la religione del potere e della poltrona. Allora resta il voto parziale delle regionali che sarà anche un referendum per dare all'Italia un governo davvero rappresentativo del Paese, un governo più efficace e capace di visione. Ce n'è un bisogno estremo per risollevarsi dal baratro in cui siamo precipitati prima con l'euro e poi con il Covid. Anche perché proprio il Covid ha avviato la deglobalizzazione che contiene una chance: il ritorno a casa delle imprese prima delocalizzate. Un gruppo di economisti ha valutato che negli ultimi tempi sono già 175 le decisioni di "reshoring" relative all'Italia (sono 163 in Francia, 120 nel Regno Unito, 93 in Germania e 58 in Spagna). Ma cosa trovano qua le aziende che tornano? Se resta l'Italia della Sinistra, con la pressione fiscale soffocante, la burocrazia paralizzante, le infrastrutture fatiscenti e l'inefficienza giudiziaria sarà una catastrofe. Andiamo definitivamente dalle stelle alle stalle. Non può essere questo governo a preparare il terreno per un nuovo "miracolo economico".

