Antonio Socci sul libro del professor Tritto: "Coronavirus, basta bersi acriticamente la versione del regime cinese"

Su Twitter, Antonio Socci rilancia la copertina del libro del professor Joseph Tritto, dal titolo Cina Covid 19, la chimera che ha cambiato il mondo. Un volume, di cui vi abbiamo dato conto in questo articolo, in cui lo studioso si dice certo del fatto che il coronavirus sia nato nel laboratorio di Wuhan, a dimostrarlo le tracce di Hiv che si trovano nel genoma. E nel rilanciare il volume, Socci commenta: "Ecco il libro del professor Tritto (in uscita il 4 agosto). E' un grande specialista che accende un faro di enorme interesse sul Covid e sulla sua origine. Si spera che tutti quelli che finora hanno bevuto acriticamente la versione del regime cinese leggano e si confrontino", conclude Antonio Socci.

