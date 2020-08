Antonio Socci sull'avviso di garanzia per Conte: "Silenzio assoluto", dove sono i giustizialisti del M5s?

13 agosto 2020 a

a

a

Il giustizialismo a comando del Movimento 5 Stelle torna in auge grazie alla vicenda degli avvisi di garanzia da parte dei pm di Roma nei confronti di Giuseppe Conte e di mezza squadra di governo. Un atto dovuto dopo le centinaia di denunce per la gestione dell’emergenza coronavirus: ora il gip dovrà decidere se procedere con l’archiviazione o meno. “Giorni e giorni di polemiche per tre che hanno chiesto il bonus (inopportuno e sbagliato ma consentito loro dal governo) e ora il silenzio assoluto per l’avviso di garanzia a premier e ministri”, è la riflessione social di Antonio Socci, che poi aggiunge: “C’è una spiegazione sensata?”. Chiaro il riferimento al M5s, come si evince dal link pubblicato dal giornalista di Libero, che rimanda ad un articolo di Lettera43 sul giustizialismo dei grillini, che però vale soltanto nei confronti degli avversari politici: di sicuro non per il premier e per se stessi.

Video su questo argomento Salvini picchia duro contro il governo:"Ha sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati d'Italia”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.