Vittorio Feltri e Franco Basaglia: "Ha chiuso i manicomi così i matti si sono rifugiati nei partiti politici"

Vittorio Feltri "celebra" a suo modo la legge 180 del 1978, l'epocale riforma ideata dallo psichiatra Franco Basaglia che portò alla progressiva chiusura dei manicomi. Una rivoluzione copernicana che da un lato ha dato dignità ai malati, non più considerati dei reietti dalla società, dall'altro riformando la struttura ospedaliera ha creato ricadute spesso problematiche per le famiglie degli stessi malati, che spesso si sono dovute sobbarcare l'onere di provvedere alla salute dei loro cari per colmare il vuoto lasciato dallo Stato. Tra il serio e il faceto, il direttore di Libero la butta in politica: "Lo psichiatra Basaglia - scrive Feltri su Twitter - chiuse i manicomi e si dimenticò di curare i matti, i quali ora si rifugiano nei partiti politici". A giudicare dalle tarantelle di questi anni, come dargli torto.

