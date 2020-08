Vittorio Feltri contro Marco Travaglio: "Chi di giudici ferisce...", lo scontro sulla lingua italiana

17 agosto 2020 a

Scontro a distanza tra Vittorio Feltri e Marco Travaglio, con tanto di platea social ad assistere alla sfida sulla lingua italiana. Ad iniziare è il direttore del Fatto Quotidiano, che nel suo editoriale dedica un paragrafo al direttore di Libero, intitolato “senti chi pirla”. Travaglio riporta due citazioni da Libero del 14 agosto: “L’ignoranza dell’esecutivo in 20 pagine di rapporto” è uno dei titoli in prima pagina, mentre “chi di giudici ferisce, di giudici perisce” è di Vittorio Feltri. “La virgola fra il soggetto e il verbo: e danno degli ignoranti agli altri”, è l’appunto di Travaglio che viene mal digerito dal direttore di Libero. Il quale infatti replica via social: “Caro Pirla Travaglio, chi di giudici ferisce, di giudici perisce. Per te ferisce non è verbo? Andiamo bene”.

