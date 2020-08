Paolo Becchi contro Alessia Morani: "Salvini irresponsabile senza mascherina? No, un uomo libero"

24 agosto 2020 a

Paolo Becchi è intervenuto sul dibattito, mascherine si, mascherine no. Lo ha fatto ritwittando un post della deputata Pd Alessia Morani in cui c'era una foto di Matteo Salvini senza mascherina e il ministro Speranza (con mascherina). Il commento della Morani era: "Basta una foto per marcare la differenza politica tra chi ha a cuore il destino degli italiani e chi no, tra chi dimostra responsabilità e chi irresponsabilità. Non serve altro. Basta una foto..." Un chiaro riferimento polemico contro il leader leghista. La replica di Becchi non si è fatta attendere e, sempre su twitter, ha postato il messaggio in questione commentando a suo modo: "Quando un uomo libero combatte contro un servo mascherato l’uomo libero ha già vinto".

