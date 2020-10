Vittorio Feltri a L'aria che tira: "Il coronavirus? Mettetevi la mascherina e non rompeteci le scatole". Anche Fiano applaude

08 ottobre 2020 a

"Siamo in emergenza, come tutta l'Europa". Vittorio Feltri, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, conferma il proprio supporto al governo limitatamente alla gestione dell'emergenza coronavirus: "Non si può negare che è necessario assumere dei provvedimenti anche drastici. Questa menata della mascherina è diventata un'ossessione, mettetevela e non rompeteci più le scatole".

Pane al pane, anche quando il direttore di Libero dà ragione al premier Giuseppe Conte "quando dice di stare attenti in famiglia", il vero centro del contagio dell'epidemia, ben oltre autobus, mezzi pubblici, scuole e luoghi di lavoro. Parole come musica per il deputato del Pd Emanuele Fiano, che si abbandona in un applauso senza precedenti al "grande nemico". C'è poi la questione del tampone, con le carenze dell'apparato pubblico. La soluzione, secondo Feltri, è ricorrere al privato: "Si spendono 150 euro allo stadio e poi mancano 50 euro per il tampone? Cerchiamo di essere seri".

