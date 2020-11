Paolo Becchi e Donald Trump: "Il vero virus forse è lui e non hanno ancora trovato il vaccino"

10 novembre 2020 a

E se il vero virus non fosse il Covid, ma Donald Trump? Il dubbio è venuto anche a Paolo Becchi, sostenitore della prima ora dell'ormai ex presidente americano, che dal 2016, arrivato alla Casa Bianca, ha demolito staccionate ideologiche e confini politici, rimescolando le acque da entrambi i lati dell'oceano Atlantico. Se il sovranismo è diventato un fenomeno globale, molto lo si deve al tycoon, capace di "ribaltare" il suo stesso partito repubblicano, superando di slancio l'era dei Tea Party. Il voto popolare, 71 milioni di voti, non ha scalfito il suo gradimento personale, anche se la sinistra festeggia la sua presunta "fine politica" e gli stessi repubblicani Usa starebbero pensando a come farlo fuori. Ma per dirla alla Vasco Rossi, The Donald è "ancora qua". "Diciamo la verità - commenta Becchi -: il vero virus in questi anni è stato Trump. E non è detto che il vaccino che hanno trovato per fermarlo sia risolutivo".

