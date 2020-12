Dritto e rovescio, Vittorio Feltri contro i Dpcm: "Motivazioni misteriose, sono sciocchezze"

04 dicembre 2020 a

"Le motivazioni di alcuni provvedimenti sono misteriose". Vittorio Feltri, a Dritto e rovescio, mette alla berlina il governo sul Dpcm di Natale e Capodanno. Una raffica, spiega il direttore di Libero, di divieti senza capo né cosa e soprattuto senza una motivazione plausibile e razionale. "Ma cosa fa un ristorante aperto alle 15? Perché deve restare aperto fino alle 18 quando ormai tutti se ne sono andati? Non esiste, è una stupidaggine. Chi è che va a fare merenda al ristorante? Questa è un'altra sciocchezza che non è stata spiegata". E la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte non ha sciolto i dubbi.

