Paolo Becchi contro il M5s: "Una tale perdita di orgoglio, dignità e onore non la credevo possibile"

07 dicembre 2020 a

a

a

Gli onorevoli grillini che in Parlamento voteranno no alla riforma del Mes saranno espulsi dal Movimento 5 Stelle. E Paolo Becchi su Twitter commenta sconcertato la "museruola" che i vertici del Movimento hanno messo alla fronda, e questo "nonostante l’intervento di Beppe Grillo", nota l'editorialista di Libero. Un Grillo che si era espresso a chiare lettere contro il meccanismo salva-Stati. "Sono stato in una fase importante dentro il MoVimento e me ne sono andato da tempo - ammette Becchi, con più di una punta di amarezza -. Non credevo si potesse arrivare a questa perdita di orgoglio, di dignità, di onore pur di rimanere attaccati alla poltrona". Mercoledì, il responso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.