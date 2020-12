Paolo Becchi e l'affondo su Papa Francesco: "Evitare che la gente venga in piazza? Non può dirlo"

26 dicembre 2020 a

Paolo Becchi indignato. Nel mirino l'Angelus di Papa Francesco nella giornata del 26 dicembre: “Dobbiamo evitare che la gente venga in piazza, collaborare con le disposizioni delle autorità per aiutare tutti noi a fuggire da questa pandemia", scrive l'editorialista di Libero citando le parole pronunciate dal Pontefice.

Le stesse che sollevano una certa contrarietà: "Questo - prosegue su Twitter - lo può dire il capo di un governo, non il capo della Chiesa. Infine la frecciatina: “'Collaboriamo con le autorità'. Come ai tempi della dittatura argentina?", si chiede provocatoriamente mentre gli utenti si trovano d'accordo: "Ha ragione professore". E ancora: "Come faceva lui a quanto sembra e dicono gli Argentini".

