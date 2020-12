Paolo Becchi, "la resa dei conti nel M5s". Lo scenario: Di Maio premier, cosa va in cambio al Pd

30 dicembre 2020 a

Siamo alla "resa dei conti" nel Movimento 5 Stelle. Il prossimo weekend Davide Casaleggio rilancia su Rousseau i vecchi meet-up: l'incontro con gli attivisti grillini, sottolinea Paolo Becchi sul suo blog , avverrà "in modo del tutto autonomo dall’attuale dirigenza politica del partito. Io avevo parlato di uno sdoppiamento del Movimento 5 Stelle, ma quello che ha in mente Casaleggio mi pare diverso: mira a creare una vera e propria corrente all’interno del partito sfruttando il rapporto diretto con gli attivisti attraverso la piattaforma che gestisce". Isolato dal gruppo parlamentare, il figlio del fondatore risponde come può per contrapporsi ai cosiddetti "governisti" animati e sostenuti da Beppe Grillo. E Alessandro Di Battista? "La mia impressione - nota Becchi - è che la figura che più ha consensi nella base degli attivisti voglia giocare da solo la sua partita all’interno del M5s, ma senza grossi risultati", mentre Grillo "ha preso le difese del sindaco di Roma Virginia Raggi mirando alla sua ricandidatura, ma proprio questo è destinato a creare tensioni in vista dell’accordo tra Pd e M5s per le elezioni amministrative del prossimo anno". Uno scenario che potrebbe prevere nuovi sconvolgimenti: "Di Maio al posto di Conte al governo e Roma al Pd? Solo fanta politica? Vedremo", chiosa sibillino il professore ed editorialista di Libero.

