Fuori dal coro, Vittorio Feltri e la crisi: "Matteo Renzi finge di fare il duro poi cala le braghe"

"Nessuno ci sta più capendo niente, figurati io". Vittorio Feltri ironizza con Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, ma sulla crisi di governo il direttore di Libero ha una convinzione: "Il governo è messo veramente male ma non penso che cada, perché alla fine Matteo Renzi quando minaccia lo fa anche con una certa forza, ma al momento giusto si tira indietro. È uno che finge di allacciarsi la cinghia e poi invece cala le braghe".

Crisi pilotata, niente dimissioni di Italia Viva e Conte ter. Voci dal Consiglio dei ministri: tutti calano le brache?

Ma cosa vuole davvero Renzi? Vuol far vedere che esiste, che conta ancora. Ci riesce anche bene, ma il vero problema non è che l'Italia rischia di fallire, l'Italia è già in fallimento".

