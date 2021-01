DiMartedì, "gli sforzi degli italiani come Renzi". Senaldi lo dice in faccia a Sileri, ride anche Damilano

13 gennaio 2021 a

"Agli italiani viene sempre chiesto un penultimo sforzo". Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 infierisce sul governo, ribadendo una triste verità in faccia al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Gli sforzi degli italiani sono come gli ultimatum di Renzi: non finiscono mai". E anche il direttore dell'Espresso Marco Damilano ride alla battuta del direttore di Libero.

"Il governo - sottolinea Senaldi - ormai si è arreso, non è in grado di farci convivere col virus. Per questo se cadesse il governo, non credo sarebbe un dramma. Io ribalto il quadro: il governo è già debole, ed è talmente debole che non può gestire la pandemia". E Sileri non può far altro che ascoltare in silenzio.

