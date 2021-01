Paolo Becchi, un "pensiero stupendo" per ridicolizzare Renzi, Conte e Fico: "E tu, e noi..."

29 gennaio 2021 a

Questa crisi di governo ricorda una nota canzone di Patty Pravo. Paolo Becchi, nel bel mezzo delle consultazioni, si lascia andare a un paragone: "Mandato a Fico per esplorare se l’amore tra Conte e Renzi è finito o no. Pensiero stupendo. E tu e noi e “lui” tra noi". L'editorialista di Libero con le parole più famose di sempre ironizza su quella che sta diventando una vera e propria farsa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella starebbe pensando di dare mandato esplorativo al presidente della Camera. Potrebbe essere Roberto Fico l'uomo incaricato di verificare se il matrimonio tra il premier e il governo giallorosso debba finire o meno.

Una scelta che non trova d'accordo Becchi. La firma di Libero ha ben altre priorità: "Qui quello che io - e forse non soltanto io - penso", scrive ancora in un cinguettio per poi elencare: "1 elezioni 2 discontinuità rispetto a Conte con A) esplorazione gov centrodestra (mai consentito sinora in legislatura) B) governo di scopo a guida Draghi (pandemia, carestia e riforme istituzionali) con voto in primavera 2022". Più chiaro di così.

