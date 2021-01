Paolo Becchi contro il governo: "Per la crisi politica si può fermare un paese al collasso, ma non si può andare alle elezioni"

27 gennaio 2021 a

Troppo lo sconcerto. In tanti non capiscono perché dopo lo strappo di Matteo Renzi non si possa andare direttamente al voto come fatto dagli altri paesi. Il dubbio sorge anche a Paolo Becchi che su Twitter si lascia andare a uno sfogo comune. "Si può fermare per mesi con una crisi politica un intero paese al collasso, ma non si può andare ad elezioni perché il paese è al collasso. Logico, eh?", si chiede l'editorialista di Libero.

D'altronde la scusa usata da Pd e M5s per evitare che il centrodestra vinca le elezioni e finisca al governo non regge in piedi. Da giorni i grandi dossier per uscire dall'emergenza coronavirus ed economica sono bloccati. L'unico obiettivo del premier Giuseppe Conte è portare a casa qualche "responsabile" in grado di consentirgli di rimanere a Palazzo Chigi. Il tutto mentre l'Italia è ferma tra regioni in balia di colori e lavoratori in attesa di risposte. Allora - sorge spontanea la domanda - perché non lasciare che i cittadini scelgano cosa fare del proprio futuro? A maggior ragione se il presidente del Consiglio non riuscisse a trovare i numeri necessari per un eventuale Conte ter. Ipotesi fino ad ora più plausibile.

