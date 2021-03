DiMartedì, Pietro Senaldi contro Pd e Nicola Zingaretti: "Da due cadaveri non nasce una vita"

10 marzo 2021 a

Nicola Zingaretti "un ufficiale di bordo". Pietro Senaldi descrive così lo stallo in cui si trova il Partito democratico dopo che lo scranno della segreteria è stato lasciato vuoto. Secondo il direttore di Libero infatti i problemi non stanno "nel fatto che i dem sono in mano ai signori delle tessere o bramosie individuali", ma arrivano da ben più lontano. Zingaretti ha lasciato la leadership del Pd dicendo di provare vergogna per la caccia alle poltrone che nel Pd viene messa al primo posto rispetto alla pandemia. Ma per Senaldi c'è altro: "Quali origini ha il Pd?", si chiede ospite di DiMartedì nella puntata del 9 marzo.

Prima di lui, nel salotto di Giovanni Floris, è stata Rosy Bindi a invocare un ritorno al passato. Ritorno che non convince il direttore: "I comunisti hanno capito che l'ideologia era morta dopo i russi e la democrazia cristiana, che sì ha avuto una storia straordinaria, è morta". Da qui la conclusione: "Due cadaveri come possono generare una vita?". Senaldi però non è del tutto contrario alle motivazioni che hanno spinto l'attuale governatore del Lazio a lasciare la segreteria dem.

"Non è più un partito ma si sta trasformando in un grande ufficio di collocamento", aveva tuonato giorni prima ricordando come il Pd abbia trovato un posto di lavoro all’ex premier Giuseppe Conte, che va alla guida dei Cinque Stelle, uno all’ex ministro degli Interni Marco Minniti, che va in Finmeccanica e uno anche a Maurizio Martina, che è andato alla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura). Per ultimo uno anche a Enrico Letta. Stando alle ultimi indiscrezioni sarebbe la sua la candidatura in pole position per sostituire Zingaretti. "Non faccio nomi ma la figura di Enrico Letta, per l'immagine che ha internazionale e nazionale, è di sicuro molto autorevole", ha detto anche Stefano Bonaccini intervenendo a Cartabianca su Rai3.

