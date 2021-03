Vittorio Feltri contro Enrico Letta: "Ius soli e diritto di voto ai sedicenni? Ridateci Nicola Zingaretti"

15 marzo 2021 a

a

a

Vittorio Feltri non ha nascosto la vena polemica su Enrico Letta, manifestandola nel seguente tweet: “Il nuovo segretario del Pd esordisce dicendo che bisogna battersi per estendere il diritto di voto ai sedicenni. Non solo, bisogna battersi anche in favore dello Ius Soli. Ridateci Nicola Zingaretti”. Il messaggio è chiaro e ironico fino a un certo punto: al direttore di Libero è evidente che non sia piaciuto l’intervento di Letta, che all’Assemblea dei dem ha tracciato le linee guida del suo mandato da segretario.

L'unica cosa che è in grado di fare: Vittorio Feltri massacra Enrico Letta, "che poveracci quelli del Pd"

“Dobbiamo essere il partito dei giovani - ha dichiarato - se non riusciremo a coinvolgerli io avrò fallito il mio obiettivo”. Per perseguirlo intende mettere in piedi una “Università democratica mettere insieme tutte le energie e le forze che dobbiamo avere”. E poi magari può tornare utile per attrarre “carne fresca” la battaglia per portare a 16 anni l’età minima per il diritto di voto. Non solo, perché Letta intende rilanciare anche il tema dello Ius Soli, la legge sulla cittadinanza: “È una norma di civiltà. Io sarei molto felice se il governo di Mario Draghi fosse quello in cui dar vita alla normativa dello Ius Soli”.

"Un agente carcerario". Vittorio Feltri estremo contro Mario Draghi: la più pesante delle accuse

Ma dovrà vedersela con le barricate di Matteo Salvini e della Lega, tra l’altro si tratta di un tema neanche minimamente prioritario in un momento storico come questo. Ne è consapevole anche Letta, che dopo l’Assemblea su Twitter ha precisato che “l’impegno per garantire la salute resta la sfida principale”.

"Neanche Conte l'avrebbe fatto". Vittorio Feltri, che siluro su Draghi: l'idiozia imperdonabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.