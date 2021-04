Tagadà, Pietro Senaldi e Claudio Velardi spiazzano la Panella: "Ti vedo molto lucido", "Non ho bevuto a pranzo"

23 aprile 2021 a

Pietro Senaldi e Claudio Velardi si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto avvenuto in diretta a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. Il direttore di Libero ha offerto il suo punto di vista sulla candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma, per ora ostacolata dal Pd: “Secondo me i dem dovrebbero sostenerlo perché così se Calenda fa bene ha trovato un uomo nuovo, e la sinistra ne ha assolutamente bisogno, mentre se fa male si libera di un problema per sempre”.

“Il senso pratico di Senaldi”, ha ironizzato la Panella, che ha poi fatto intervenire Velardi, che ha voluto fare un commento sul direttore di Libero: “Siccome lo ascoltavo già prima di entrare in collegamento, devo dire che lo vedo lucidissimo oggi, sono molto d’accordo anche su quello che diceva prima”. “Perché non ho bevuto a pranzo”, è stata l battuta di Senaldi, che si è preso i complimenti di Velardi: “Ha fatto delle considerazioni molto sagge su pandemia e coronavirus e sulla necessità di affrontare il tema in maniera meno ideologica, meno violenta e più comprensiva”.

In precedenza, infatti, Senaldi aveva parlato del sistema dei colori: “Non ha funzionato. Se lo avesse fatto, in Sardegna non si sarebbe passati dal bianco al rosso nel giro di quattro settimane. Io non ero in Sardegna in quei giorni, ma non credo si debba puntare il dito contro il comportamento dei sardi. Probabilmente non ha funzionato la campagna vaccinale e stanno pagando questo”.

