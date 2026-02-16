Inter-Juve, un messaggio a Roberto Saviano: come si sente un nerazzurro...

L’arbitro è un uomo e come tale può sbagliare: è una frase che ho sentito ripetere cento, mille volte da Luciano Moggi, quando gli toccava commentare qualche vittoria non del tutto cristallina della sua Juventus. Infatti oggi in pochi criticano l’arbitro. Se la prendono tutti con Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter che ha simulato di aver subito un fallo e provocato l’espulsione di un avversario. La partita era sull’1-1, l’occasione più grande l’avevano avuta i nerazzurri e nessuno può dire che la squadra di Milano non avrebbe vinto lo stesso. Anche questa affermazione è un copia e incolla di tante frasi che ho sentito dire dagli juventini, tifosi e dirigenti, quando eravamo noi a sentirci derubati e loro a dover giustificare il maltolto.

Ma certo che la vittoria dell’Inter sulla Juve di sabato sera è macchiata dall’ingiusta cacciata dal campo di Kalulu, giocatore che probabilmente passerà alla storia più che altro per questo e francamente, da interista, non mi fa piacere quanto accaduto. Mi colpisce solo l’ondata di indignazione collettiva che si è sollevata dagli scranni più alti della nostra società, normalmente silenti quando siamo noi a patire le ingiustizie arbitrali. Tante, giusto l’ultima che ricordo è il clamoroso rigore negato a Yann Bisseck l’anno scorso contro la Roma che ci è costato lo scudetto. Tutti zitti. Stavolta invece si è scomodato perfino Enrico Letta, che giù impegnato a dispensare buoni consigli su come salvare l’Unione Europea, non potendo più dare cattivo esempio, si è messo a fornire suggerimenti anche all’allenatore della Nazionale, Ringhio Gattuso, esortandolo a non convocare più Bastoni. Stai sereno, mi vien da dire all’illustre pisano e non mettere la bile del tifoso in piazza: non mi piace chi bara ma neppure chi sfoga le proprie frustrazioni su capri espiatori, di ladri di risultati, anche divenuti campioni del mondo, il pallone è stracolmo.

