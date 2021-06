Filippo Facci, il calvario provato: "Così dopo l'intervento chirurgico sono diventato drogato nel giro di 15 giorni"

Filippo Facci 20 giugno 2021 a

Nel giugno 2020 subii un intervento chirurgico molto invasivo, con una travagliata convalescenza che prevedeva l' assunzione di antidolorifici oppioidi od oppiacei: OxyContin, Tar gin, Depalgos. ossicodone, tramadolo eccetera.

Sono farmaci che riproducono blandamente gli effetti della morfina odi altri morfinoidi, ed era giusto, perché il dolore era molto intenso: si comprano in farmacia con la ricetta, o in qualche modo anche senza. I medici italiani ci vanno cauti, ma alla fine il dosaggio te lo fai da solo, a seconda del male che senti.

Per farla breve: lo scrivente, nell' arco di soli 15 giorni, divenne un drogato a tutti gli effetti, un dipendente da oppioidi come ne muoiono 50mila all' anno negli Stati Uniti, dove hanno superato le vittime annue di incidenti automobilistici o di armi da fuoco, dove il numero di overdose dal 2006 al 2016 ha superato quello di tutti gli america ni morti nelle due guerre mondiali.

E la maggioranza era gente assolutamente normale, che aveva iniziato con ordinarie prescrizioni e poi era passata a cercare su internet, infine dagli spacciatori. Siccome le pillole costano, i più poveri talvolta passano al morfinoide più economico: l' eroina. Io ne uscii velocemente, pur con spaventosa fatica: e questo, ripeto, per soli 15 giorni di assunzione. Ci ripenso ogni volta che trovo la fila in farmacia, tutti coi loro ticket, rivolti verso la neo santità del camice bianco.

