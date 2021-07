Alpini, un appello a Sergio Mattarella: una medaglia a questi eroi, alla faccia di Michela Murgia

Giuliano Zulin 08 luglio 2021 a

Caro presidente Mattarella, si metta una mano sul cuore: è il momento di omaggiare ufficialmente l'associazione nazionale Alpini, è l'ora di conferire una medaglia al valore civile a questo corpo, che sta permettendo agli italiani di tornare avive re, lavorare, divertirsi e sognare dopo questa tremenda pandemia. Le penne nere sono gli eroi silenziosi della campagna vaccinale, che grazie alla guida del generale Figliuolo, alpino, garantiscono un'organizzazione che non sembra nemmeno italiana, poiché purtroppo lungo la Penisola siamo abituati a subire disservizi statali di ogni tipo.

Invece gli Alpini ti accolgono col sorriso al centro vaccinale, ti fanno accomodare, non ti fanno perdere tempo e ti conducono senza fartene accorgere dai medici che poi ti faranno la punturina. Tutto fila liscio, tutto è efficiente, tutto è in armonia. Grazie alle migliaia di volontari che preferiscono servire il proprio popolo, con la mascherina e a 35-40 gradi, piuttosto che restare comodi a casa con l'aria condizionata o in villeggiatura. Il labaro dell'associazione Alpini mostra 209 medaglie al valore miliare, 216 comprese quelle civili.

Queste ultime sono state conferite dalla Repubblica per gli interventi legati al dramma del Vajont (1963), all'alluvione in val Padana del 1994 e per i soccorsi prestati dopo i terremoti del Friuli (1976) e de L'Aquila (2009). Quando c'è una disgrazia, le penne nere ci sono sempre. Ora meritano una medaglia al valore civile per il servizio Covid: vaccinazione, trasporto tamponi, accompagnamento medici dalle persone in difficoltà, allestimento strutture, creazioni di ospedali da campo...

Qualcuno, tipo la scrittrice Michela Murgia, ha parlato male della divisa del generale Figliuolo («Mi spaventa, miricorda i dittatori») non capendo che senza quelle uniformi e quelle penne nere, avremmo avuto tante primule e pochi vaccini. Invece noi chiediamo una medaglia per gli Alpini. Presidente Mattarella, confidiamo in lei. Duri.

