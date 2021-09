Pd, Antonio Socci: il piano per sostituire Enrico Letta, così Goffredo Bettini apre la crisi all'interno del partito

06 settembre 2021 a

Cosa succede dentro al Pd? Enrico Letta è stato eletto segretario (in pratica all’unanimità) dicendo: «Il Governo Draghi è il nostro Governo». Ieri lo stratega di Zingaretti, Goffredo Bettini, gli ha risposto: «Io sono contrario alla formula secondo cui 'il governo Draghi è il mio governo' e secondo cui il suo programma è il nostro programma». Ieri Letta ha dichiarato: «Per noi la priorità è che questo governo duri fino alla fine naturale della legislatura». Negli stessi minuti Bet tini tuonava contro l'idea di «un governo che arrivi fino alla fine della legislatura». La sua proposta è mandare Draghi al Quirinale e poi andare alle urne con un'alleanza di ferro Pd-M5S-Leu. L'idea di Letta invece è la riconferma di Mattarella.

Un bello scontro. Il senatore Andrea Marcucci lo considera disastroso: «Le Goffredo Betti battute di Bettini alla festa del Fatto quotidiano sono molto dannose e sminuiscono il lavoro dei ministri, dei gruppi e dello stesso segretario». Marcucci è considerato un renziano (più o meno ex) come il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha replicato, anche lui, a Bettini: «L'agenda Draghi è l'agenda del Pd». Cosa evidenzia questo conflitto ormai emerso alla luce del sole? Una contrapposizione frontale tra fazioni. Una parte, quella bettiniana-zingaretni tiana che vedeva Conte come stella polare e il governo giallorosso come approdo strategico, sta "rosicando" assai. La caduta del governo Pd-M5S-Leu ha convogliato contro Renzi - il rottamatore - tutto il loro rancore e ha fatto esplodere il loro mal di pancia per la perdita sostanziale del potere e per la nascita di un governo di unità nazionale (con Lega, Forza Italia e Italia Viva) dominato dalla figura di Mario Draghi.

Il quale Draghi viene considerato quasi un abusivo, da sfrattare tramite promozione al Quirinale, come se la Presidenza della Repubblica fosse un depotenziamento. Idea così surreale che lo stesso Conte - per il quale Draghi è un insidioso antagonista - si è affrettato a tirare il freno: «Per me la corsa al Quirinale è dopodomani», iniziare ora quel dibattito «sarebbe sfibrante». L'idea di Bettini, di eleggere Draghi presidente a febbraio e andare alle urne con una coalizione Pd-M5S-Leu, è ritenuta suicida da alcuni perché quell'alleanza non potrebbe mai allargarsi ai gruppi di centro (di Renzi, di Bonino o Calenda) che la vedono come la peste, quindi sarebbe destinata alla disfatta elettorale.

Ma il Pd bettiniano contempla anche l'idea di andare all'opposizione, purché si torni ad avere un governo legittimato dalle urne. Un paio di mesi Bettini fa aveva dichiarato: «Senza una ripresa della dialettica democratica, la democrazia si snatura». Letta invece rappresenta un Pd che vede con terrore l'idea di trovarsi fuori dai Palazzi, all'opposizione, a digiuno di poltrone ed esposto a tutte le intemperie della storia. Perciò si è dato una strategia della sopravvivenza: la prosecuzione del governo Draghi dove il Pd è comunque in maggioranza (anche se non ha più un potere egemone) e la rielezione di Mattarella (sebbene l'attuale presidente abbia ripetuto con chiarezza che non è nelle sue intenzioni restare al Quirinale altri sette anni). Quella di Letta non sembra una prospettiva entusiasmante. È piccolo cabotaggio, un ordinario lavoro artigianale da "cacciavite", per questo cerca qualche battaglia identitaria (Ddl Zan, Ius soli, tassa di successione) nella speranza di trovare un'anima, Enrico Letta è segretario del Pd dallo scorso febbraio, subentrato a Zingaretti (LaP) ma forse col rischio di ottenere l'effetto opposto e perderla. Del resto la sua segreteria è molto debole. Potrà rafforzarsi un po' se dal voto di ottobre (anche grazie agli errori del centrodestra) uscirà vincente, specialmente al Comune di Roma.

Ma resta una segreteria fragile. Con la prospettiva di un Congresso in cui Letta potrebbe essere soppiantato da uno dei due candidati che già si scaldano in panchina: Stefano Bonaccini (presidente dell'Emilia Romagna) e l'attuale vicesegretario Giuseppe Provenzano (sostenuto specialmente dall'area bettiniana). Enrico dunque non può proprio stare sereno.

