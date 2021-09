Alessandro Sallusti, via le restrizioni a chi è vaccinato: ok al Green Pass, tutto il resto è burocrazia

27 settembre 2021 a

Le scuole hanno riaperto, la gente si sposta liberamente e affolla stadi e ristoranti ma le sale di rianimazione si stanno svuotando di pazienti Covid, ieri solo quattro ingressi con un saldo negativo di dieci letti in sole 48 ore. Segno che il binomio vaccini-Green pass sta dando i risultati sperati non solo per limitare i contagi ma soprattutto per abbatterne la gravità. Proprio perché la ricetta funziona ora bisogna trovare un nuovo e più avanzato equilibrio per gestire i casi dei contagi lievi e asintomatici che continueranno ad accadere a lungo anche tra il popolo dei vaccinati.

In altre parole mi chiedo che senso abbia, alla luce dei nuovi dati, mantenere in vita protocolli pensati quando non c'erano né vaccini né Green pass, cioè alle quarantene, alla loro durata e agli obblighi per i datori di lavoro di rivoluzionare l'organizzazione di aziende e uffici nel caso di un solo dipendente contagiato e magari pure vaccinato. Che decine di persone vaccinate - faccio un esempio- possano passare per legge al lavoro da casa solo perché una di loro è stata infettata, che un bar rischi di dover chiudere perché un cameriere si è ammalato di Covid, che insomma i colleghi sani vaccinati di un contagiato debbano fare tamponi su tamponi per dimostrare ogni due giorni di essere ancora sani mi sembrano tutte regole superate e che contraddicono la filosofia che sta alla base della campagna di vaccinazione.

Se è vero, come è vero, che si riparte con vaccini e Green pass ecco allora ripartiamo e togliamo precauzioni che in passato sono state una salvezza ma che oggi rappresentano un ostacolo. Chi ha ascoltato i consigli di governo e scienziati e ha fatto il suo dovere non dovrebbe avere più alcun tipo di restrizione alla sua vita privata e lavorativa. Non perché non possa in assoluto contagiarsi o contagiare ma perché in entrambi i casi - dice la scienza, confermata dai numeri che stavamo vedendo- la cosa non rappresenterebbe un problema importante né per sé né per gli altri. Mi vaccino, faccio il Green pass e lavoro. Tutto il resto è burocrazia.

