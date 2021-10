No-Green pass, i cronisti del disastro che non c'è stato: ma quale paese bloccato...

Maurizio Stefanini 17 ottobre 2021 a

a

a

È vero che la protesta No Green Pass sta bloccando l'Italia? Siamo in uno scenario in cui le accuse di manipolazione e fake news volano da una parte all'altra, e sarebbe dunque sempre utile aspettare di fare certe valutazioni a freddo. Quando ad esempio La Verità ammette che «non è scoppiata l'Apocalisse», l'ulteriore affermazione che «il disagio nel Paese è profondo e si sono registrati i primi segnali di ritardi, disorganizzazioni, astensioni dal lavoro che non sembrano affatto destinati a risolversi nei prossimi giorni» andrà ovviamente verificata.

L'invasata no-Green pass urla in faccia al poliziotto? Pessima idea: fa una bruttissima fine | Video

Il censimento puntiglioso che fa la stessa Verità elencava però nel frattempo sette imprese, un municipio, un sindaco, un farmacista, un certo numero di corse saltate in otto località e il 70% di tassisti in meno a Trieste. Il fatto però è che gli italiani vaccinati sono ormai l'85,26% degli over 12. Il Fatto è un altro giornale che continua a parlare delle «bufale di Figliuolo» ma non contesta i dati. Ora, poiché ad esempio i comuni in Italia sono 7904, in base a questa proporzione i comuni No vax dovrebbero essere almeno 1.167.

Clamoroso a Trieste, si dimette il portavoce dei portuali: trionfa l'ala dura della protesta. Un passo verso il caos

Quindi, se vengono bloccati 1.167 comuni vuol dire che sta accadendo esattamente quello che doveva succedere in base alle proporzioni. Se ne vengono bloccati di più, vuol dire che la protesta monta. Se ne vengono bloccati di meno, inizia a essere un flop. Se, come riferisce La Verità, tutto si riduce effettivamente ai dieci dipendenti del Comune di Badalucco e al sindaco di Colleretto Castelnuovo, possiamo ricavarne che non è successo niente?

Video su questo argomento No green pass, follia e violenza in strada a Milano: gli scontri con la polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.