Speranza sbugiardato definitivamente: che cosa accade a chi non porta la mascherina

Lorenzo Mottola 29 maggio 2022 a

Ormai siamo all'accanimento terapeutico, con l'aggravante che qui la terapia neanche funziona. I dati dicono che l'Italia oggi conta il triplo dei contagiati di Paesi come il Regno Unito, che da tempo hanno abolito ogni tipo di divieto anti-Covid. Ma noi ancora siamo appesi alle mascherine. D'altra parte non si capisce come qualcuno spera che queste nostre ultime misure possano influire sulla curva pandemica: i ragazzi sono liberi di andare ai concerti di Vasco stipati come in una tonnara, ma in classe devono rimettersi la chirurgica.

Migliaia di persone possono riversarsi in piazza a festeggiare coppe e scudetti cantando e sputazzandosi addosso, ma sul treno - per carità copritevi il volto. Qualcuno dirà: la mascherina non ha mai ucciso nessuno. Vero, ma usarla così non ha il minimo senso, soprattutto d'estate, in spazi che spesso s' infuocano. Il governo, infatti, non molla. E il 15 giugno, smentendo l'ennesimo annuncio, probabilmente prorogherà a data da destinarsi i precetti per il contenimento dell'epidemia. L'obbligo di mascherina rimarrà su tutti i mezzi di trasporto pubblici. Sugli aerei continueremo a doverci mettere la mascherina, anche se l'Ue ha da un pezzo detto che se ne può fare a meno.

E in effetti, tocca ripeterlo, ormai l'Italia è uno dei pochissimi Paesi che segue questa regola, che continua a valere pure per la scuola, dove monta la protesta dei presidi. I responsabili dei nostri istituti chiedono di liberare prof e ragazzi almeno per gli esami di Stato. La maturità già non è molto spassosa di suo e si svolge in spazi che normalmente sono freschi come un altoforno Ilva, perché insistere? Il governo ha risposto ieri che non ci sono i tempi tecnici per cambiare la norma. Una spiegazione che ha il sapore di un'altra presa in giro: siamo riusciti a organizzare un lockdown in poche ore, non possiamo stampare una circolare per chiedere di buttare le ffp2? Molto curioso.

